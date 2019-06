Nieuwe De Mol op komst: Johnny de Mol wordt weer vader

BLARICUM - Presentator Johnny de Mol (40) en zijn vrouw Anouk (37) verwachten in het najaar hun tweede kindje samen. Dat heeft het stel gisteren bekendgemaakt. Anouks dochtertje uit een eerdere relatie onthulde het nieuws in een schattige tekening.

De Mols moeder, zangeres Willeke Alberti, wist al langer dat ze weer oma zou worden. "Het was mij op moederdag verteld", zei ze gisteravond in Shownieuws. "We zijn allemaal zo blij. Het is zo leuk voor onze familie."

Het paar woont in Blaricum en kreeg vorig jaar april een eerste kind, zoon Johnny Jr. In oktober trouwde het stel.

De baby wordt het derde kind voor Anouk de Mol-van Schie, die landelijke bekendheid verkreeg als lid van de meidengroep Kus. Haar dochter van vijf kan duidelijk niet wachten tot ze weer grote zus wordt: