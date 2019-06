In beeld: Hemel geeft licht in duisternis door bijzondere nachtwolken

HUIZEN - Wie vannacht naar de hemel tuurde, kon een bijzonder natuurverschijnsel zien. De donkere lucht maakte namelijk plaats voor lichtende nachtwolken. "Een prachtig fenomeen dat te maken heeft met de tijd van het jaar."

Volgens weerman Jan Visser hebben de lichtgevende wolken te maken met de bevriezing van ijsdeeltjes op 85 kilometer hoogte in de atmosfeer. "Door de late zonsondergang in deze tijd van het jaar weerkaatst het zonlicht op de ijsdeeltjes. Zo ontstaan deze wolken."

De lucht was in de hele provincie te zien, zoals in Huizen. Op foto's is te zien dat de lucht van diep, donkerblauw naar geel kleurt. "Een bijzonder verschijnsel dat je alleen in deze tijd van het jaar ziet door de lange zomerdagen", aldus Visser.

