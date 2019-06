Nieuw boek 'Wraak' onthult huiveringwekkende onderwereldberichten

AMSTERDAM - Dat liquidaties lang niet altijd voortvloeien uit conflicten over drugs blijkt wel uit het nieuwe boek 'Wraak', het vervolg op het veelbesproken eerste deel 'Mocro Maffia'.

"Het gaat dus niet over de macht om de handel, maar ook om vergelding voor de moorden die al gepleegd waren", vertelt Marijn Schrijver, die het boek samen met Wouter Laumans schreef.

Huiveringwekkende communicatie

In het boek komen flink wat liquidaties voorbij die de afgelopen jaren in Amsterdam, maar ook ver daarbuiten, zijn gepleegd. Een van de zaken die aan bod komt, is de moord op Eaneas Lomp. De crimineel werd eind 2015 in een woonwijk in Krommenie doodgeschoten door meerdere schutters.

In 'Wraak' wordt de aanloop van zijn dood beschreven. En dat doen de auteurs aan de hand van berichten die de opdrachtgever en de schutters die avond naar elkaar stuurden. Het gaat om versleutelde pgp-berichten (Pretty Good Privacy) die justitie jaren later heeft weten te kraken:

Opdrachtgever

'Ok, bro. Laat hem zuipen zodat zijn bloed dun wordt door alcohol. Dan bloedt die kankerrat sneller dood.'

(...)

'Hij is alleen bro. Zeg aub dat ze de magazijnen helemaal leeg schieten. Door zijn hoofd, ballen, nek, armen, benen, tenen, nagels zelfs als het kan. Alles bloed. Hij heeft een vest aan!'

Schutter

'Ai, nospang.'

(...)

Opdrachtgever

'Hebben jullie hem door het hoofd geschoten? Is-ie dood?'

Schutter

'Die man is overhoop. We hebben niet zijn hoofd kunnen raken, broer. Woellah, hij rende weg en schreeuwde. Hij lag op de grond in een tuin van mensen.'

'Ik denk dat ie fucking dood is.'

(...)

'Sterke aap, ouwe. Hij bleef rennen.'

'Begin hier niet aan'

Volgens Schrijver heeft het boek een duidelijke boodschap. "Begin er niet aan. Er bestaat geen loyaliteit in de onderwereld. Je staat er alleen voor. Of je gaat op jonge leeftijd dood of je komt in de gevangenis terecht, misschien wel levenslang. Dan is je leven voorbij."

Het boek ligt sinds dit weekend in de winkels.