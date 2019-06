'Oud-topman KLM tegen zin commissarissen benoemd bij luchtvaartmaatschappij'

SCHIPHOL - Oud CDA-minister Camiel Eurlings werd in 2011 tegen de zin van meerdere Nederlandse commissarissen bij Air France-KLM benoemd in de directie van dochtermaatschappij KLM. Dat staat in een biografie over Eurlings die donderdag verschijnt. Eurlings werd in 2014 vroegtijdig ontslagen als topman van KLM.

In het boek laten oud-commissarissen Kees van Lede en Floris Maljers zich volgens de krant kritisch uit over de wijze waarop Eurlings een positie kreeg in de top van KLM. "Hij had niet het curriculum, noch de ervaring voor zo een functie, die interne kandidaten wel hadden. In heel objectieve termen hebben wij toen gezegd: dit is geen goed idee", aldus Van Lede.

Van Lede en Maljers zouden hun zorgen over de 'onvoorstelbare' benoeming hebben gedeeld met Kees Storm, de toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van KLM. Die zou zich daar niets van hebben aangetrokken, stellen Van Lede en Maljers. Storm heeft in de media ontkend dat het om een voorgekookte benoeming ging. Hij en Eurlings wilden niet meewerken aan de biografie.