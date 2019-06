Alle video's van Archief Alkmaar weer te zien op YouTube

ALKMAAR - Het Regionaal Archief Alkmaar kan ook het filmpje dat gisteren werd verwijderd van haar YouTube-kanaal weer tonen aan de wereld. Het Amerikaanse platform haalde een video uit de Tweede Wereldoorlog offline, omdat het haatzaaiend zou zijn.

Al eerder gebeurde dat met het complete kanaal. Na een klaagzang via de media, kreeg het Archief toen na een dag te horen dat de video's weer online stonden. Ook nu is de bewuste video weer op het internet te zien en heeft heeft het bedrijf zelf inmiddels ook met YouTube gesproken.

Context

Dat was volgens het Archief een "goed gesprek". Afgesproken is nu dat video's uit de Tweede Wereldoorlog wel getoond mogen worden op het platform, zolang het voor educatieve doeleinden is. Ook moet er context over de beelden in de video zelf worden gegeven, en niet alleen in de beschrijving onder het filmpje.

"We hopen dat de problemen nu verleden tijd zijn", reageert een woordvoerder van het Archief op Twitter.