Politie Den Helder krijgt boeket van voormalig arrestant: "Bedankt voor de goede service"

DEN HELDER - Je zegt het met bloemen. Een voormalig arrestant van de politie Den Helder heeft die oeroude marketingleus wel heel letterlijk genomen. Na een verblijf in het complex stuurde kreeg de politie een bedankje in de vorm van een boeket.

"Bedankt voor de goede service, zeker vijf sterren", complimenteert B. de politie met de dienstverlening in het gastenverblijf. Hoewel het niets met de faciliteiten te maken heeft, benadrukt de voormalig arrestant dat het bezoek niet voor herhaling vatbaar is. "Ik wil alleen niet meer terugkomen. Groet. B."

De politie kan het compliment waarderen, zo blijkt uit de reactie op Facebook: "Beste B., bedankt voor je attente presentje. We zullen je waardering doorgeven aan de desbetreffende collega's. We hopen je (niet) nog eens terug te zien", schrijven ze met een knipoog. "Met vriendelijke groet, Politie Den Helder."

Getypt

Het lijkt er op dat het boeket niet persoonlijk is afgeleverd, maar door een boekettenbestelservice op het bureau is afgeleverd. De tekst op het kaartje is namelijk niet handgeschreven, maar gedrukt.

Dat neemt niet weg dat het gebaar niet alleen bij de politie, maar ook bij volgers van de politie Den Helder in de smaak valt. "Dan ben je pas echt een held", schrijft een vrouw. Waarvoor deze 'held' heeft vastgezeten, is niet bekend.