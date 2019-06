Festival moet duurzaamheid en jongeren verbinden: "Voor ieder wat wils!"

HAARLEM - Het combineren van hetgeen wat jongeren leuk vinden en wat de Haarlemse organisatie van EcoFest als noodzakelijk ziet: daar kwam een festival uit voort waarbij duurzaamheid centraal staat. Zaterdag is het eindelijk zover.

De 21-jarige Emiel organiseert samen met Raul (24) het EcoFest in de Haarlemse tuinderij De Waardering. "Dit is waar ons festival plaats gaat vinden", begint Emiel. "Dit is waar het allemaal moet gaan gebeuren!"

Duurzaamheid in ander licht

Hoewel de regen met bakken uit de hemel komt tijdens de voorbereidingsdag, hebben de mannen goede hoop op een succesvol festivalzaterdag. Duurzaamheid staat centraal, maar dat is niet zo wollig als de vooroordelen af en toe zijn. "Mensen bekijken duurzaamheid altijd vanuit een heel eenzijdige blik", meent Raul. "Het woord duurzaamheid betekent dingen die lang houdbaar zijn. Als je het vanuit dat perspectief bekijkt, betekent het dat wij hier iets gaan neerzetten dat mensen kunnen zien dat mooie dingen kunnen voortbestaan."

De organisatoren hebben verschillende artiesten, sprekers en bijzondere lokale ondernemers uitgenodigd. "Zo willen we ervoor zorgen dat er voor ieder wat wils is", vertelt Emiel. "Bezoekers mogen gratis naar binnen en zien onder andere drievoudig Nederlands kampioen beatboxen, maar ook bands die onlangs nog op grote festivals stonden."

Fris van geest

De heren verwachten ongeveer 400 bezoekers, die naast vermaak ook eten krijgen voorgeschoteld van een chefkok die, geheel binnen het thema, vegetarisch kookt. De groente komt onder andere vanuit de tuin bij de festivallocatie.

Het is niet zomaar dat er gekozen is voor tuinerij De Waardering, want Raul loopt daar wekelijks rond. "In die community komen we erachter dat gemiddelde leeftijd rond de 40 ligt", legt hij uit. "Dat vind ik jammer, want ik wil met jonge gasten samenwerken die fris van geest zijn. De gedachtegang achter het festival is dus ook dat je die groep wil benaderen, want daarmee wil je samenwerken."