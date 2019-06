Ophef om aanhouding bij Diemens tankstation: politie verdedigt handelen agenten

DIEMEN - Er is ophef ontstaan over het optreden van de politie bij een tankstation in Diemen, waar afgelopen zondag werd gefilmd hoe een man met de nodige dwang werd aangehouden. Omdat de betrokken agenten veel kritiek krijgen, legt de politie vandaag uit wat zich voorafgaand aan de aanhouding heeft afgespeeld.

Beelden van de aanhouding circuleren op internet, lijken te zijn gemaakt door de broer van de aangehouden jongeman en verschenen vandaag op website Dumpert.nl. Te zien is hoe een jongeman door de politie wordt gesommeerd te vertrekken, maar als hij na meerdere verzoeken blijft staan waar hij staat, komen de agenten in actie. "Je mag kiezen", zegt de agent tegen hem. "Of je gaat nu weg, of ik ga je meenemen."

De jongeman kiest voor het laatste, waarop de agenten hem in de boeien slaan. Terwijl ze daarmee bezig zijn, krabbelt de verdachte terug: "Ok, laat me weggaan, dan", zegt hij tegen de agenten, waarop ze hem duidelijk maken dat het daarvoor 'nu te laat' is. Op dat moment neemt een van de agenten hem in een houdgreep en werkt hem naar de grond. "Doe rustig, ben ik duidelijk?" Uiteindelijk wordt hij met de politieauto naar het bureau vervoerd.

Melding van vechtpartij

Hoewel de politie doorgaans geen persberichten over dit kaliber ruzies plaatst, vindt ze de ophef reden om er dieper op in te gaan en de nodige context te bieden. Nadat er een melding van een vechtpartij bij het tankstation bij de politie was binnengekomen, werden er twee agenten op afgestuurd. Daar aangekomen probeerden ze de kemphanen - onder wie de hierboven opgevoerde jongeman - rustig te krijgen en ze uit elkaar te houden.

"Ondanks herhaaldelijk vragen en vorderen weigerde de man dit te doen en bleef hij de andere partij opzoeken", verwoordt de politie te gebeurtenissen. "Omdat zijn aanwezigheid zeker zou leiden tot nieuwe escalatie restte onze collega’s na herhaaldelijk verzoeken niets anders meer dan de man aan te houden."

Verdachte trok hand terug

Wat uit de video niet goed blijkt, maar voor de politie wel relevant is, is dat de aangehouden jongeman zijn hand terugtrok toen hij geboeid werd. Omdat de betrokken agent dat beschouwde als een ontsnappingspoging paste hij - volgens de politie - gepast geweld toe om de verdachte onder controle te brengen.

In de toelichting bij de video op Dumpert suggereert de broer van de arrestant dat zijn broer het aan de stok kreeg met een beveiliger van het tankstation. De jongeman zou de beveiliger herhaaldelijk hebben gevraagd aan de kant te gaan, maar omdat de beveiliger niet gediend was van zijn toon, negeerde hij het verzoek en escaleerde de ruzie.

Achteraf bleek uit beveiligingsbeelden van het tankstation dat er inderdaad was gevochten, en dat een van de partijen de andere partij bedreigde met een pallet.