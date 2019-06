Uitslaande brand in vakantiewoning op recreatiepark in Uitdam geblust

UITDAM - Op het vakantiepark Poort van Amsterdam in Uitdam heeft korte tijd een grote brand in een vakantiehuis gewoed.

Even voor 21.00 uur werd het vuur ontdekt. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de vlammen hoog uit het dak op de eerste verdieping sloegen.

Het vuur was vlak voor 22.00 uur onder controle. Niemand raakte gewond.