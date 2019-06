Noord-Zuidlijn voorlopig niet doorgetrokken naar Hoorn

HAARLEM - Al langer is er de roep om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Hoorn. Ondanks dat de Provincie aan de slag gaat om de metrolijn door te trekken tot aan Purmerend, zal West-Friesland geduld moeten hebben. "Dat zou een volgende stap kunnen zijn, maar pas in een volgende periode."

In 2017 deden de Westfriese Bedrijvengroep en Bas de Wit van de VVD Westfriesland (en nu ook Statenlid) al een oproep voor opwaarderen van de Noord-Zuidlijn.

Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep zei toen: "Als je naar Parijs gaat kan je tot 80 kilometer buiten het centrum komen met de metro. Voor London geldt hetzelfde. Hoorn ligt op zo'n 40 kilometer van Amsterdam. Dus waar hebben we het over?"

"Later verder kijken"

Maar volgens Ilse Zaal van D66 is dat op dit moment nog niet aan de orde. "Ik denk dat we nu eerst richting Zaanstad moeten kijken, omdat daar problemen zijn met de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Als dit een succes blijkt te zijn, dan kunnen we altijd in een volgende periode (na 2023, red.) verder gaan kijken. Het is nogal een ambitieus plan, dus laten we het stap voor stap doen."