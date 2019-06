Advocaat vermoedt psychose bij verdachte van fatale mishandeling Amsterdam

AMSTERDAM - De 20-jarige man, die wordt verdacht van de fatale mishandeling van een 68-jarige vrouw in Buitenveldert, verkeerde mogelijk in een psychose. Dat zegt zijn advocaat tegen AT5.

Volgens de raadsman gaat het om een statushouder. Hij zou hier al een aantal jaar wonen. Verdere details wil hij niet kwijt. Ook de politie wil niet ingaan op de achtergrond van de verdachte.

'Verward aangetroffen'

De 68-jarige Rinia Chitanie, die op 21 april werd mishandeld, is afgelopen maandag overleden. De verdachte heeft aangegeven dat hij op de bewuste avond ook seksueel contact met haar heeft gehad. Rinia was zo zwaar mishandeld, dat haar familie haar niet meer herkende.

De verdachte werd volgens zijn advocaat in verwarde toestand aangetroffen direct na het incident. Momenteel wordt de man psychisch onderzocht. Het lijkt erop dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. "Ik geloof niet dat er een relatie is tussen die twee", vertelt de raadsman.

Lees ook: Met wie knoopte verdachte fatale mishandeling Amsterdam een praatje aan?

Volgens de advocaat had de man niet veel op zijn kerfstok. "Hij was ooit verdachte van een diefstal, maar is vanwege weinig bewijs vrijgesproken", aldus de raadsman.