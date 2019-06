Amsterdams D66-raadslid: "Experimenteer eerst met rekeningrijden op A10"

AMSTERDAM - Het Amsterdamse D66-raadslid Jan-Bert Vroege dringt er morgen bij verkeerswethouder Sharon Dijksma op aan om de mogelijkheid van een experiment met rekeningrijden op Amsterdamse ringweg A10 in Den Haag onder de aandacht te brengen. "Als je laat zien dat het daar werkt, kun je het eventueel ook veel makkelijker uitbreiden naar de rest van het land."

Dat zegt hij in De Peiling op NH Radio. Nieuw is het voorstel niet: al in 2017 - toen rekeningrijden voornamelijk door liberale partijen nog als vies woord werd bestempeld - pleitte Vroeges partij om het op de Amsterdamse ring in te voeren. "Het staat nog steeds op ons verlanglijstje", beaamt hij.

Eerder vandaag presenteerde een groep van 24 samenwerkende verkeersorganisaties de regering een plan waarin ze rekeningrijden als de meest toekomstbestendige oplossing noemen. Steven van Eijk van de RAI Vereniging pleit ervoor het systeem per 2024 in te voeren, 'en niet alleen tijdens de spits'.

"Steeds meer partijen zeggen dat rekeningrijden - of betalen per kilometer - iets is dat moet gebeuren. Het kan zo niet langer", zegt Vroege. "Zelfs mevrouw Post (VVD, red) - jarenlang faliekant tegenstander - heeft zich net ook positief uitgesproken."

Vroeg of laat 'ja' zeggen

Vroege ziet rekeningrijden als 'een logische stap waar je vroeg of laat met z'n allen toch ja tegen moet zeggen'. "Dat je betaalt voor gebruik, en dat degene die de auto voor veel kilometers gebruiken meer betaalt dan iemand die de auto vaak stil heeft staan."

Het raadslid ziet vooral heil in de mogelijkheden voor prijsdifferentiatie. "Als het tijdens de spits in Amsterdam altijd druk is, kun je het dan duurder maken. Dan zijn er altijd mensen die ervoor kiezen een uurtje later in de auto te stappen."

A10 is overzichtelijk geheel

Het coalitieakkoord is er nog vaag over, maar biedt wel mogelijkheden om te experimenteren. "En wat is dan handiger dan de A10 te nemen? Die is rond, het is een overzichtelijk geheel en het is altijd druk. En ook in het buitenland - in Londen en Kopenhagen - beginnen ze altijd in de hoofdsteden, want daar is het altijd het drukst."

Voor speculaties over het tarief vindt hij het nog te vroeg, maar de kosten van het rekeningrijden mogen wat Vroege betreft niet bovenop de aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting komen. "Je moet het niet duurder maken, maar dat je meer betaalt als je om 8.30 uur door de Coentunnel rijdt dan wanneer je er een uurtje later doorheen rijdt, lijkt me logisch."

Niet in één klap invoeren

Vroege waakt voor overhaaste ingrepen. "Je moet dit niet met één klap invoeren: je moet mensen de tijd geven om zich erop voor te bereiden, maar laten we beginnen met een proef rond Amsterdam."



Toch hamert hij erop dat het tijd is voor actie. "De Randstad staat stil, en daardoor staat de economie ook bijna stil. Drie kabinetten Rutte hebben nauwelijks geïnvesteerd in mobiliteit."

Als het D66-raadslid morgen met Dijksma in debat gaat, zal hij haar vragen om politiek Den Haag warm te maken voor een experiment op de A10. "Wij willen de pilot draaien. Geef ons de ruimte om de eerste stad te zijn waar betalen per kilometer wordt ingevoerd."