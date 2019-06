Luca had al amper twijfels, maar nu is het zeker: hij is geslaagd en gaat naar de TU

IJMUIDEN - Het is geen weer voor ijsjes en dus is het rustiger dan anders in ijssalon Bonasera in de Engelmundusstraat in IJmuiden. Toch is het voor de familie Van den Brink, die de zaak uitbaat, alles behalve een doorsnee dag: zoon Luca is namelijk geslaagd.

Ze zijn opgetogen, maar niet uitbundig. "Prachtig", zegt vader Bert, "maar eerlijk gezegd komt het niet als een verrassing. Hij stond er voor het eindexamen al zó goed voor."

Typisch TU

Luca heeft gymnasium gedaan op het Felisenum in Velsen-Zuid en heeft op zijn eindlijst een 8,9 voor wiskunde. Hij is dan ook een typische 'TU-klant.' Luca gaat studeren in Delft. "Ik heb er zin in", zegt hij.

Bert geniet in stilte van het succes van zijn zoon. Dat Luca de ijszaak niet overneemt, vindt hij niet erg. En wie weet: hij heeft nog twee dochters, misschien willen die de zaak van hun ouders overnemen? "Je weet maar nooit."