'Woningwethouder' Schagen ziet kansen voor bouwplannen in de regio

SCHAGEN - Wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen is positief over de afspraken die zijn gemaakt over de woningbouw de komende jaren in de provincie. Hij pleitte samen met zijn partij CDA voor meer beslissingsruimte voor gemeentes om locaties aan te wijzen. Die ruimte is er nu, stelt Beemsterboer.

Al geruimte tijd probeert Beemsterboer, die af en toe al de 'woningwethouder' wordt genoemd, om meer en sneller te bouwen in zijn eigen gemeente. Hij ervoer daarbij tot nu toe dat gemeenteraden zelf soms te weinig invloed kunnen uitoefenen.

Lees ook: Schagense wethouder houdt vertrouwen in woningbouw na verkiezingsuitslag

In het nieuwe akkoord dat vandaag gepresenteerd werd is meer ruimte. Beoogd gedeputeerde Zita Pels van GroenLinks legt in onderstaande video uit wat er is af gesproken over woningbouw:

Tekst gaat verder onder video



Wethouder Beemsterboer ging in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in debat met GroenLinks-lijsttrekker Pels. Hij wilde dat een deel van de bevoegdheid terug gaat naar de gemeentes en is niet ontevreden met de uitkomsten van het nieuwe akkoord:

Tekst gaat verder onder video



Een voorbeeld waar Schagen en de Provincie met elkaar over in 'gevecht' zijn, is het nieuwbouwplan Buitenvaert bij Schagerbrug. Een terrein dat volgens de provincie weidevogelgebied is, maar waar het dorp zelf graag zou willen bouwen. Onlangs heeft de Provincie zelfs beroep aangetekend tegen de plannen, maar Beemsterboer denkt dat het nieuwe akkoord nu deuren opent:

Tekst gaat verder onder video



Een andere vurige wens in de gemeente Schagen is de komst van een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. De verbinding is, vinden de omwonenden en gebruikers , niet meer van deze tijd. De regio is gebaat bij een vaste brug waar ook bredere voertuigen overheen kunnen. In het akkoord staat niks concreet over deze plannen maar dat zegt niets, vindt Beemsterboer: