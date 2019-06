Hoosbuien mogen de pret niet drukken bij NK Scootmobiel: "Op twee wielen door de bocht!"

ZANDVOORT - "Mijn tactiek? Gewoon knallen met die hap!" Tientallen bloedfanatieke ouderen stonden vandaag op het circuit in Zandvoort aan de start van het Nederlands Kampioenschap Scootmobiel. Vandaag was de vierde editie, waarbij erg op de veiligheid van de deelnemers werd gelet.

Vorig jaar liep het NK nogal uit de hand: botsingen, uit de bocht vliegen en er moesten zelfs twee ambulances aan te pas komen om twee gewonden af te voeren. "Die ouderen waren zo bloedfanatiek, ik schrok me kapot. Dat moest dit jaar anders", aldus Jan Romme, van de stichting Gouden Dagen, de organisator van het NK.

Veiliger

De regen komt met bakken uit de lucht, maar de races gaan gewoon door. "We hebben de baan aangepast, de bochten glooiender gemaak", aldus Romme. De scootmobiels kunnen niet harder dan veertien kilometer per uur. Onderweg moeten de coureurs oefeningen doen, zoals een tennisbal van een pylon afpakken. De maatregelen lijken te werken, alle scootmobiels en hun coureurs komen heelhuids over de finish.

Inlegkruis

Vanuit het hele land zijn ze naar het circuit gekomen. "Ik race ze er allemaal uit", zegt een dame in plat Utrechts. Een Amsterdamse is er klaar voor. "Of ik regenbanden onder heb? Jongen, ik heb van alles vanonder, mijn inlegkruisie heb ik ook in." Een enkeling baalt dat het dit jaar wat minder snel gaat. "Zo traag als een slak gaat het, maar we hebben toch schik. Het is een leuke dag."

Het is natuurlijk een evenement met een knipoog, maar met een serieuze boodschap. "Eenzaamheid onder thuiswonende ouderen is een groot probleem. Dan is het heel erg belangrijk dat je er zelfstandig op uit kunt trekken. Daar is een scootmobiel een perfect middel voor", aldus Romme.