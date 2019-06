Baasjes bijtgrage honden gezocht na toetakelen hardloper in park Wormerveer

WORMERVEER - Het zal je maar gebeuren: tijdens het hardlopen word je aangevallen door drie honden die je tot bloedens toe bijten, maar zodra je bent opgekrabbeld, blijken de baasjes van de agressieve viervoeters spoorloos verdwenen.

Het overkwam een 45-jarige hardloper in het Noordsterpark in Wormerveer op 19 maart. Als hij tussen 13.00 uur en 13.20 uur door het park rent, ziet hij dat twee vrouwen en een man met in totaal drie honden hem tegemoetlopen.

Als de man de groep passeert, wordt hij aangevallen door een grote zwarte hond - vermoedelijk een bouvier. Als vliegen op de stroop komen ook de twee andere honden op de man af, en zetten hun tanden in zijn lichaam. Na een tijdje staken de honden hun gebijt, en voegen zich bij hun baasjes, die snel uit het zicht verdwijnen.

Bijtwonden

In het ziekenhuis blijkt hoe zwaar de honden de man hebben toegetakeld: de man heeft bijtwonden in z'n linkeronderarm, linkerbovenbeen, rechterdijbeen en in z'n rechterlies.

"De mensen zouden hun contactgevevens achtergelaten moeten hebben en zich om het slachtoffer hebben moeten bekommeren", zegt een politiewoordvoerder in Bureau NH. Omdat ze dat niet gedaan hebben en ze zich niet hebben gemeld, geeft de politie nu hun signalement vrij.

Oorbellen en bontjas

Een van de vrouwen - het baasje van de vermoedelijke bouvier - had de betreffende dag kort, blond haar. De andere vrouw droeg oorbellen en een grijze bontjas en had een klein zilverkleurig tasje bij zich.

De leeftijd van de man in het gezelschap wordt geschat op 65 à 70 jaar. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en had een hond bij zich waarvan wordt vermoed dat het om een Australische kelpie. Wie de vrouwen en de man op basis van bovenstaande informatie herkent, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.