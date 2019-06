Champagne knalt: groen licht voor onderdoorgang Broek in Waterland

BROEK IN WATERLAND - Broek in Waterland heeft jarenlang gestreden tegen de N247 die het idyllische dorp onverbiddelijk in een noordelijk en een zuidelijk deel verdeelde. Vandaag lijkt alle moeite eindelijk beloond te worden, nu in het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie het voornemen is vastgelegd geld vrij te maken voor de veelbesproken onderdoorgang bij Broek en Waterland.

Toen het nieuws vandaag bekend werd, kwamen de strijders voor de onderdoorgang spontaan bij elkaar om het glas te heffen op het succes. "Dit is het beste dat er kon gebeuren" zegt Debby Been van de dorpsraad tegenover NH Nieuws. "Natuurlijk kan er nog van alles misgaan en is het allemaal politiek. Maar het is nu toch opgenomen in het coalitieakkoord, beter kan niet."

Kinderen en ouderen

Ook de kinderen werden opgetrommeld om te vieren dat de gewraakte N-weg door het dorp op termijn gaat verdwijnen. "Voor de kinderen is het misschien nog wel belangrijker dan voor ons" zegt Been. "Zij kunnen straks gewoon genieten van een relaxed plein, op een plaats waar nu de auto's nog voorbijrazen."

"Maar ook voor ouderen is het heel belangrijk" vult dorpsbewoner Johanna Huizer aan. "Die kunnen nu vaak niet eens de overkant halen met hun rollatoren en hun scootmobiels. Als de weg ondergronds is, kunnen ze gewoon genieten van het plein. Dan is naar de andere kant van het dorp gaan een fluitje van een cent."

Geduld

De dorpsbewoners moeten nog wel even geduld hebben. Als alle plannen strak worden uitgevoerd, is de tunnel over tien jaar een feit. Pas dan komt er een eind aan de strijd tegen de weg die al in 2013 begon.