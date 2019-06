Reacties op plannen Provincie voor woningbouw: "West-Friesland is er klaar voor"

WEST-FRIESLAND - West-Friesland ziet kansen om meer woningen te bouwen dankzij het coalitieakkoord. Daarin staat dat gemeenten meer mogen bouwen als er behoefte voor is. De nieuwe coalitiepartners snappen de wens van de regio, en willen daarover in gesprek. "Als de provincie meer ruimte biedt en het keurslijf een beetje laat vallen, is dat goed nieuws", aldus Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep.

"West-Friesland is er klaar voor. We zijn klaar om die stap te zetten", aldus Huibers. "Als de provincie inderdaad meer ruimte biedt voor woningbouw, is dat een handreiking."

16.000 woningen

West-Friesland wil zestienduizend extra woningen bovenop de bestaande plannen bouwen. Die oproep gaven ze al mee aan Commissaris van de Koning Arthur van Dijk tijdens een kennismakingsbezoek aan de regio op 22 mei. Huibers tijdens het bezoek: "Daar moet de provincie nog wel mee instemmen. Op het moment dat je dat als verschillende partijen samen zegt, dan is dat een belangrijk signaal".

Dat de ruimte nu lijkt te worden geboden vanuit het coalitieakkoord, biedt volgens Huibers mogelijkheden om die ambities waar te maken. "Iedereen staat te trappelen om stappen te zetten."

Huizenbouw voor arbeidsmigranten

Ramon Stoffer van Makelaarsvereniging West-Friesland pleit al tijden voor bouw buiten de kernen, vooral voor arbeidsmigranten. "Op dit moment staan er veel Ieren te wachten om voor Microsoft te werken bij het Agriport. Die moeten hier ook wonen. Zij nemen nu veel huizen in, die eigenlijk voor de West-Friezen zijn."

Lees ook: Provincieplannen voor West-Friesland: brug bij Houtribdijk en meer ruimte voor woningbouw

Volgens Stoffer is het een positieve ontwikkeling als er woningbouw kan komen bij de datacenters. Voorheen kon dit niet omdat deze bouwprojecten buiten woongrenzen zouden zijn.

Werken en wonen bij datacenters

In het coalitieakkoord is de ontwikkeling van datacenters mede genoemd als een ontwikkeling waar de provincie verder op wil faciliteren. Het West-Friese landschap wordt gezien als een aantrekkelijke vestigingslocatie hiervoor. "Echter als je hier niet kan wonen, kan je hier ook niet werken", beamen zowel Huibers als Stoffer. "Alles staat de bouw van woningen in verbinding."

VVD-fractievoorzitter, en straks ook gedeputeerde Cees Loggen wonen snapt het verzoek van West-Friesland wel. "Ze hebben datacenters, Agriport. Mensen willen daar graag in de omgeving wonen. En dat gaan we nu verder in kaart brengen. We gaan in overleg met de gemeenten om te kijken wat er nodig is en dan gaan we een woningakkoord sluiten."

Ook Zita Pels van GroenLinks ziet kansen, maar plaatst wel een kanttekening. "Het is de vraag of 16.000 woningen de behoefte is of dat het een vraag is omdat ontwikkelaars kansen zien. Het gaat ons echt om mensen die een huis zoeken, en niet om ontwikkelaars die een kans willen pakken."