Wie reed na plofkraak Amsterdam-West toevallig achter de daders aan?

AMSTERDAM - Wie reed op zondag 28 april kort na 8.00 uur in een zilvergrijze Peugeot in de buurt van het Delflandplein in Amsterdam-West achter een zwarte motorscooter? De politie hoopt dat de automobilist zich meldt, omdat hij mogelijk een belangrijke getuige is van de plofkràak die enkele minuten eerder op het plein werd gepleegd.

Behalve met de bestuurder van de auto komt de politie ook graag in contact met mensen die diezelfde ochtend de zwarte motorscooter met twee in zwarte geklede daders hebben gezien in De Aker.

Lees ook: Weer plofkraak in Amsterdam: grote ravage op plein in Slotervaart

Onderzoek naar de vluchtroute van de daders heeft uitgewezen dat de motorscooter voor het laatst is gezien in die buurt, zo vertelt een woordvoerder in Bureau NH. Om precies te zijn was dat aan de Pracanalaan, in de buurt van Theehuis de Akermolen aan het Zwarte Pad en Tuincentrum Osdorp aan de Osdorperweg.

Lees ook: Vluchtende verdachten plofkraak Amsterdam gefilmd

Zoals voor veel andere plofkraken ook geldt, maakten de daders niets buit. Wel veroorzaakte de ontploffing van de explosieven die ze op de geldautomaat hadden bevestigd een enorme ravage.

Rechtop in bed

Wat hen nog zwaarder wordt aangerekend, is dat ze met ontploffing levens van onschuldige voorbijgangers en bewoners in de waagschaal hebben gesteld. Boven de winkels bevinden zich appartementen, waarvan de bewoners door de enorme klap rechtop in bed zaten.

De winkels waren op het moment van de plofkraak nog dicht, maar er liepen al wel mensen op straat. Een van hen rende achter de vluchtende daders aan, kwam zeer dichtbij, maar kon hen niet tegenhouden.