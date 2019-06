Maleisische toeristen bestolen tijdens ontbijt in hotel Katwoude

KATWOUDE - De politie vraagt de hulp van het publiek bij het ontmaskeren van twee bagagedieven. Het duo sloeg enkele maanden geleden toe in het Van der Valk-hotel Volendam in Katwoude, waar enkele toeristen werden bestolen.

De groep Maleisische toeristen zit op 24 maart rond 8.00 uur in de eetzaal van het hotel te ontbijten als één van hen op de schouder wordt getikt door een onbekende man. De bebrilde man vraagt aan de toerist hoe laat het is, maar later zal blijken dat die vraag slechts bedoeld is als afleidingsmanoeuvre.

Op beelden van de beveiligingscamera's is namelijk te zien dat een tweede man (zonder bril) precies op dat moment enkele tassen van de toeristen pakt, en ermee wegloopt. Ook blijkt uit beelden van de camera uit de lobby dat de mannen samen in het hotel aankomen, en samen weer vertrekken.

Door de camerabeelden met Bureau NH te delen, hoopt de politie dat iemand de bagagedieven herkent. Wie weet wie de mannen zijn, of andere tips hebben die kunnen bijdragen aan de oplossing van deze zaak, wordt gevraagd die informatie te delen met de recherche. Dat kan op 0800-6070 of anoniem op 0800-6070.