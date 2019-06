Dylano (15) uit Velsen-Noord geslaagd: "Fantastisch gevoel"

VELSEN-NOORD - Dylano van Kampen (15) uit Velsen-Noord kan zijn geluk niet op: hij is geslaagd en heeft zijn vmbo-diploma binnen. Vandaag kregen net als Dylano ruim 217.000 scholieren een telefoontje met de eindexamen-uitslag.

Rond 13.10 uur kwam het verlossende telefoontje in het Velsen-Noord aan, waarna direct het feestgedruis in huize Van Kampen kon beginnen. "Dit is een fantastisch gevoel natuurlijk", lacht de scholier van het Vellesan College kort nadat zijn moeder hem een dikke zoen heeft gegeven. "Eindelijk van school, en kan ik gaan studeren om over twee jaar aan het werk te gaan als monteur."

Trots

Diana, de moeder van Dylano, is natuurlijk trots. "Ik had het helemaal niet gedacht, want zo hard heeft hij er niet voor geleerd. Maar we zijn ontzettend blij: de vakantie kan beginnen."