In beeld: Eindexamenkandidaten uitzinnig na verlossend telefoontje

NOORD-HOLLAND - Een zenuwslopende dag voor eindexamenkandidaten die vandaag wachtten op het verlossende telefoontje. Voor de geslaagden was het natuurlijk een en al feest. Hier een greep uit een aantal reacties van dolblije scholieren.

Voor Joël Thurnim uit Assendelft was de spanning om te snijden. Hij bleek echter niet alleen geslaagd te zijn, maar ook goed gescoord te hebben op het economie-examen. Eenmaal de telefoon opgehangen, rende hij als een bezetene door de woonkamer.

Bekijk de reactie van de dolblije Joël hieronder (tekst gaat verder onder video):





Ook voor Tije de Jong uit Assendelft een stressvolle dag. Met zijn hoofd tussen een kussen en de bank gedrukt, durfde hij het nauwelijks aan zijn bellende docent aan te horen. Toen hij eenmaal het verlossende antwoord kreeg, sprong hij direct van de bank om feest te vieren. "Ik had het echt niet verwacht!"

Angstige momenten voor Tije de Jong (tekst gaat verder onder video):



Iris Borst uit Burgerbrug viert vandaag ook feest. Haar overwinningssprong vanaf een stoel in de tuin is in volle glorie te bewonderen.

Overwinningssprong van Iris in slow motion (tekst gaat verder onder video):



Naast video's kregen we ook een heleboel foto's binnen. Zo hing aan de Bierkade in Hoorn waarschijnlijk de grootste vlag van de provincie uit (zie foto boven artikel). Namens NH Nieuws aan alle geslaagden: van harte gefeliciteerd!



Storm (Den Burg)



Laura van Sutphen (Haarlem)



Koen Mulder ('t Veld)



Hessel (Wormer)

Indy Bruin (Kolhorn)



Bas Spaansen (Winkel)

Mieke Ligthart ('t Veld)

Nathan de Vries (Alkmaar)

Shanya van Soest (Wieringerwaard)

Sam (Amsterdam)

Kevin de Vries (IJmuiden)