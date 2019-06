ABN Amro is er klaar mee: na drie plofkraken gaat pinautomaat weg

BUSSUM - Na drie pogingen om een pinautomaat aan de Brediusweg in Bussum te kraken is de ABN Amro er klaar mee: de geldautomaat gaat weg. Dat bevestigt de bank. Er komt voorlopig ook geen automaat op een andere plek terug.

De afgelopen drie maanden hadden criminelen het drie keer gemunt op een geldautomaat in het pand van de ABN Amro, gisternacht voor het laatst. Telkens ging het om een poging tot een plofkraak en werd er niets buitgemaakt, maar toch is de maat nu vol voor de bank. Het zorgde namelijk voor gevaar en overlast voor de buurt.

"We hebben daarom besloten de automaat helemaal weg te halen", legt ABN Amro-woordvoerder Geert van der Varst uit aan het Bussums Nieuws. "We hebben alle voors en tegens erover afgewogen. De buurt ziet de automaat nu liever verdwijnen en er zijn genoeg andere geldautomaten in de buurt."

Het is niet duidelijk waarom juist deze pinautomaat telkens het doelwit is. De politie doet nog onderzoek.

Bekijk hieronder de beelden na de meest recente plofkraak: