Tramlijn naar Uithoorn met een jaar uitgesteld

UITHOORN - De Uithoornlijn, de Amstelveense tramlijn die wordt doorgetrokken tot Uithoorn, wordt een jaar later dan verwacht in gebruik genomen. Oorspronkelijk zou dit in 2022 of 2023 zijn, nu blijkt dat het pas in de zomer van 2024 gaat gebeuren.

Dat meldt Het Parool vandaag. De vertraging zou onder andere komen doordat de gemeente grond moet aankopen van derden en omdat de bestemmingsplanprocedure in de gemeente Amsterdam meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk verwacht.

De Uithoornlijn gaat station Amsterdam Zuid verbinden met Uithoorn via Amstelveen. De bedoeling is dat mensen vanuit het centrum van Uithoorn weer over kunnen stappen op verschillende busverbindingen.

De komst van de lijn heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Zo zijn mensen uit Amstelveen boos omdat ze door het verdwijnen van metrolijn 51 en de komst van de nieuwe Amsteltram, de tramverbinding tussen Amsterdam en Uithoorn, nu maandenlang gebruik moeten maken van bussen in plaats van de oude vertrouwde trams en metro's.

Ook uit Uithoorn komen klachten: inwoners zijn bang dat de komst van de tramlijn betekent dat er straks geen bussen meer gaan rijden naar Amsterdam.