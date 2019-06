De Peiling: 'Rekeningrijden vanaf 2024, ook buiten de spits'

NOORD-HOLLAND - Nederland moet toch gaan rekeningrijden. Niet alleen in de spits moet er per gereden kilometer betaald worden, maar de hele dag. Dat staat in een plan dat vandaag aan de regering wordt aangeboden door 24 samenwerkende vervoersorganisaties zoals de ANWB, RAI Vereniging, NS, Transport en Logistiek Nederland, de Fietsersbond en Rover. Wat vind jij van rekeningrijden?

Rekeningrijden is in het verleden al enkele keren gesneuveld, omdat politieke partijen zich niet durfden te branden aan het plan om automobilisten extra te laten betalen voor de kilometers die zij rijden. Rekeningrijden ligt nogal gevoelig.

Toch is rekeningrijden een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Verkeer van de 24 samenwerkende vervoersorganisaties. Er staat in dat automobilisten moeten gaan betalen 'naar gebruik en vervuiling'. Als het aan voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging ligt, wordt 2024 het startjaar voor een kilometerheffing "voor iedereen en niet alleen in de spits".

Volgens directeur Frits van Bruggen van de ANWB steunt 80 procent van Nederland het plan om "te betalen naar gebruik". In het NOS Radio 1 Journaal zei Van Bruggen vanochtend: "Het is toch raar als mijn vader net zoveel zou betalen als ik. Hij rijdt in een heel jaar evenveel als ik in twee weken. De gedachte is dus dat we per kilometer gaan betalen. Dat is eerlijker." Hij roept namens de alliantie het kabinet op om de voorbereidingen voor rekeningrijden nu te starten. "En we zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg."

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) laat weten dat ze vooralsnog niets voelt voor rekeningrijden. In het regeerakkoord is afgesproken dat betalen per gereden kilometer in deze kabinetsperiode niet wordt ingevoerd. Maar niets weerhoudt een volgend kabinet ervan het plan alsnog op te pakken. Vind jij dat dat moet gebeuren of niet? Denk je dat je minder in de file staat door rekeningrijden? Verwacht je dat autorijden er voor jou duurder of goedkoper door wordt? We horen het graag van je!

