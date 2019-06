Heemskerkse strandwacht Leo Brandenburg vergroeid met reddingspost: "Prachtig werk"

HEEMSKERK - Strandwacht Leo Brandenburg (39) is vergroeid geraakt met de Reddingsbrigade in Heemskerk. Zijn werk voor de reddingspost is voor hem een manier om iets bij te dragen aan de samenleving. "Dit is wat ik kan doen. En als we allemaal onze schouders eronder zetten, hebben we een prachtig land met elkaar."

Brandenburg kijkt vanaf de uitkijkpost in de richting van het drukke strand. Het is de plek waar hij opgroeide en waar zelfs zijn wieg stond. "Mijn vader en moeder hebben elkaar hier ontmoet als vrijwilliger bij de reddingsbrigade", lacht hij tegenover NH Nieuws.

Hij vervolgt: "Ik ben hier min of meer wel geboren. Als kleine jongen naar het strand gegaan en daarna nooit meer weggegaan."

Bijna-verdrinking

Het is een warme dag, wat topdrukte betekent voor de Heemskerkse kust. Opletten geblazen, want hoewel de hulp zich over het algemeen beperkt tot pleisters en verbandjes, gaat het soms ook om leven en dood zoals een bijna-verdrinking die nog altijd diepe indruk maakt. "Ongeveer tien jaar geleden haalde ik een vader en zoon uit het water in samenwerking met wat mensen van de strandhuisjes. Op dat moment denk je: 'Het is gelukt, het is gedaan'. Maar als je later zelf vader bent, dan denk ik je daar nog wel eens aan terug."

Drie generaties Brandenburg kijken uit over de Noordzee. Leo (in het rood) wijst naar de Noordzee. Tekst loopt verder onder de foto.





Ondanks de schaduwkanten is het werk langs de kust met een team van vrijwilligers vooral erg dankbaar te noemen, stelt Brandenburg. "Dit is iedere keer genieten, zeker met de gezelligheid onder elkaar. De zee horen ruizen, de wind door je haren en als je dan ook nog iets extra's kan doen voor de mensen; dat is helemaal top."

