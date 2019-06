Haarlemse grensrechter voor drie jaar geschorst na knock-out slaan keeper

HAARLEM - De 34-jarige grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit is drie jaar geschorst door de KNVB. Hij sloeg in maart de keeper van UNO uit Hoofddorp knock-out.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De schorsing is op 1 april dit jaar ingegaan. De grenrechter is niet in beroep gegaan.

De 34-jarige man sloeg de keeper van UNO uit Hoofddorp knock-out nadat er een opstootje was ontstaan tijdens een wedstrijd. De keeper hield een hersenschudding over aan de klap, de grensrechter werd daarop aangehouden.

Op 27 augustus moet hij voorkomen bij de rechter.

Bekijk hieronder de video waarop te zien is hoe de grensrechter een klap uitdeelt