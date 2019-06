Grote organisaties willen Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol

NOORD-HOLLAND - Om te voorkomen dat Nederland langzaam maar zeker dichtslibt moeten er vergaande maatregelen getroffen worden. De Mobiliteitsalliantie presenteert vandaag het Deltaplan Mobiliteit 2030, waarin onder andere wordt voorgesteld dat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol.

Eén van de belangrijkste oplossingen die wordt voorgedragen is het ontwikkelen van zogenoemde 'hubs' in de Randstad. Op deze plekken moeten snelle, betrouwbare treinverbindingen samenkomen met deelauto's, deelfietsen en grote parkeerplaatsen. Die hubs moeten niet alleen aan de rand van de stad komen te liggen, maar ook langs belangrijke snelwegen.

Bij de alliantie horen onder andere NS, de ANWB, de Fietsersbond en Transport en Logistiek Nederland. De alliantie is van mening dat de manier waarop we ons verplaatsen aanzienlijk moet veranderen om het toegankelijk en betaalbaar te houden en tegelijkertijd te zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Oplossingen als deelauto's en deelfietsen zijn daar een belangrijk onderdeel van.

In onze provincie is een belangrijke oplossing bijvoorbeeld het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol. In dunner bevolkte gebieden moet het openbaar vervoer een betere optie gaan worden voor mensen die nu dagelijks gebruik maken van de auto. Zo moeten de aansluitingen beter worden en moet er een snellere verbinding gaan rijden.