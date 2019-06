Ernstig ongeluk in Hilversum: auto komt ondersteboven op fietspad terecht

HILVERSUM - In Hilversum is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een auto ondersteboven op een fietspad terecht is gekomen. Dat gebeurde op de Witte Kruislaan.

De automobilist is vermoedelijk met zijn voertuig gelanceerd toen hij tegen een stoeprand aanreed. Hij raakte daarna een boom en kwam ondersteboven op het fietspad tot stilstand.

Volgens een getuige is de bestuurder van de auto aangehouden door de politie. Hij zou meegenomen zijn voor een uitgebreide ademanalyse.

Het voertuig is total loss.