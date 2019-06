VIDEO: Metallica zingt 'Bloed, Zweet en Tranen' in uitverkochte Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - Dat André Hazes veel fans heeft was wel bekend, maar dat zelfs de Amerikaanse metalband Metallica een van hen is, is toch wel verrassend. In een uitverkochte Johan Cruijff Arena speelden zij, in het Nederlands, 'Bloed, Zweet en Tranen'.

Verbaasde fans hebben inmiddels verschillende video's van het optreden op sociale media gezet. "Wat een humor. Één van de grootste metalbands ter wereld Metallica speelt in Amsterdam gewoon een nummer van Hazes tijdens hun concert", schrijft iemand op Twitter.

Een concertbezoeker legde het opmerkelijke optreden vast:



"Het heeft Metallica vast bloed, zweet en tranen gekost om dit Hazes-nummer onder de knie te krijgen...", aldus een ander.

Luidkeels meezingen

Het is niet duidelijk waarom de band van zanger James Hetfield exact besloten heeft het nummer ten gehore te brengen, maar het hele stadion zong op de opnames luidkeels mee. "Als u er niet bij was, gelooft u dit nooit", schrijft iemand op Twitter.

Metallica deed Amsterdam aan in het kader van de WorldWired Tour. Bloed, zweet en tranen is een van de bekendste nummers van André Hazes. De single kende in 2002 een klein commercieel succes, maar het werd zeker na de dood van Hazes in 2004 een evergreen. Het nummer staat ieder jaar ook hoog in de Top 2000.