Gewonde in woning Bloemendaal: onderzoek in volle gang

BLOEMENDAAL - In een woning in Bloemendaal is gisteravond (dinsdagavond) iemand gewond geraakt.

Wat zich heeft afgespeeld in het huis aan de Kleverlaan is nog niet bekend, maar de gebeurtenissen zijn voor de politie in ieder geval aanleiding om daar onderzoek te doen.

Naast de politie kwam ook ambulancepersoneel naar de woning. Over de ernst en de aard van de verwondingen is niets bekend, maar het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie werd aanvankelijk opgeroepen voor een schietpartij, maar of dat klopt kan de woordvoerder niet bevestigen. Wel laat de politie in een tweet weten dat bij een 'incident in een woning een persoon gewond is geraakt'.

De politie verwacht woensdag meer informatie te kunnen delen.