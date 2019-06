Twintig maanden cel geëist tegen verdachte Obdammer drugsdealer

OBDAM - Tegen Obdammer Maurice B. is een straf van twintig maanden cel waarvan vier voorwaardelijk geëist. Bij hem thuis werden honderden xtc-pillen, drugs en wapens gevonden. Bovendien werden in een nabijgelegen loods ook gestolen fietsen en een plantage aangetroffen. En daar zegt B. een goede reden voor te hebben.

Hij gebruikte de plantage naar eigen zeggen niet voor de handel, maar om een eigen soort te kweken. "Het was een proeftuin. Waarom? Het interesseerde me. Het ging me om twee soorten te kruisen en was voor eigen gebruik." De xtc-pillen die in zijn huis waren gevonden had hij al jaren thuis liggen van vroegere handel, de wiet was voor eigen gebruik en de pistolen had hij om zichzelf te beschermen omdat er al meerdere malen was ingebroken.

Het Openbaar Ministerie gelooft er niets van. "Door de hoeveelheid, hoe we het aantroffen, dan ligt handel meer voor de hand. Als je zakjes hebt, een weegschaal, dan heb je in ieder geval de schijn tegen", vertelt persofficier Annette van Kooij.



Eerder veroordeeld

Het is niet voor het eerst dat B. voor de rechter moest komen. Zo staan er ook nog twee voorwaardelijke straffen open. Een week cel vanwege een bedreiging, en nog eens een maand voor een wietplantage in dezelfde loods - die overigens eigendom van zijn moeder is. Uiteindelijk eiste het Openbaar Ministerie (OM) twintig maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. "Ook om de verdachte nog een kans te geven", aldus de Officier van Justitie



De advocaat van B., Gerard Spong, vindt de eis veel te hoog. Zo kan de fietsendiefstal volgens hem niet worden bewezen, en heeft de Obdammer duidelijk laten zien z'n leven te willen beteren. Dat zegt B. zelf ook: "Ik heb het wel gezien met al die drugs. Ik ben over de helft van m'n leven heen. Het is tijd om te werken." Mede daarom volgt hij een opleiding om als zelfstandige in de bouw aan de slag te gaan.



Geen verband met andere Obdammer drugsvangst

Opvallend genoeg zijn er niet meer aanhoudingen verricht. B. zelf beweert dat hij alleen werkte, en ook het OM heeft het tegendeel niet kunnen bewijzen. Verder was er onlangs weer een grote drugsvangst, maar die houdt volgens de persofficier geen verband met deze zaak. "De aanleiding om dat te denken hebben we nu niet in ieder geval."



De rechter doet over twee weken uitspraak.