Windvaan Grote Kerk Naarden weer op z'n plek: "Eerste mijlpaal in het project nieuw dak"

NAARDEN - Na een tijdje op de grond prijkt de windvaan van de Grote Kerk in Naarden sinds vandaag weer sierlijk op het torentje van de kerk. Het lood van van het torentje is vernieuwd en dus kan het windvaantje van bladgoud weer als vanouds ronddraaien. "Een eerste mijlpaal in het project nieuw dak", vertelt directeur Ellen Snoep.

Snoep is sinds drie maanden directeur van de Grote Kerk. Met het grote renovatieproject valt ze direct met haar neus in de boter.

"Ik ben heel blij dat we goed op schema lopen, want dat is altijd spannend bij dit soort grote projecten. Het kan heel erg tegenzitten", zegt ze. "Als je naar dit gebouw kijkt, kun je niet anders dan trots zijn. Daarboven dan zo'n mooi windvaantje terugplaatsen, is natuurlijk helemaal een kroon op je werk", aldus de kersverse directeur.

De opknapbeurt van van de kleine toren is een onderdeel van de grotere restauratie. Om het unieke eeuwenoude tongewelf te blijven beschermen, moet het volledige dak worden verstevigd.

Daarom worden er duizenden kilo's nieuwe leien op het dak neergelegd. De bouwvakkers werken al een half jaar gestaag door. "Als de weergoden blijven meehelpen, lopen we nu zelfs iets voor op schema", vertelt architect Paul van Vliet.

'Behoorlijke klus'

Toch moet de grootste uitdaging nog komen. "Als straks de grote buurman (lees: de toren) mee gaat doen. Dat moet allemaal in een vrij krap tijdsbestek, omdat we door de antiekbeurzen door moeten restaureren. We kunnen pas de steiger bouwen als de beurs klaar is en we moeten ook weer weg zijn als het kerstmis wordt. Dat wordt nog een behoorlijke planningsklus", aldus van Vliet.

Door alle steigers oogt de kerk tijdens de restauratie minder statig dan gebruikelijk. Toch heeft ook dit nadeel een voordeel: in het voorjaar van 2020 wordt er een publiekssteiger geplaatst, waardoor iedereen naar boven kan om het gerestaureerde dak met eigen ogen en van dichtbij te bewonderen.