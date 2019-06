Leverancier overvallen in winkel Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een leverancier die vanmiddag goederen afleverende bij een winkel in Amsterdam-Noord is in die winkel overvallen. Twee daders zijn nog voortvluchtig.

Het gaat om een winkel aan de Kamperfoeliestraat. Het is niet bekend of er wapens zijn gebruikt. Ook is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Rond 17.30 uur verstuurde de politie een Burgernet-oproep met het verzoek naar de verdachten uit te kijken.

De eerste verdachte is een man van 1.70 meter. Hij droeg een grijze bivakmuts en een zwarte broek met een witte streep. De tweede verdachte is een man van 1.90 meter. Deze droeg een zwarte bivakmuts, zwarte jas en een zwarte broek.