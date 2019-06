Vijfjarig jochie aangereden door wielrenner tijdens Profronde: "Mijn been en elleboog doen zeer"

ALKMAAR - Met wat schaafwonden en een bloeduitstorting is de vijfjarige Aidan van Dorsten uit Alkmaar er nog goed vanaf gekomen. Het jochie werd zondag tijdens de Profronde van Noord-Holland op de stoep voor zijn huis aangereden door een wielrenner. "Die fietser reed achter de dranghekken. Dat had nooit mogen gebeuren. We dachten dat Aidan interne bloedingen had", aldus moeder Victoria Nicol.

Hoe het ongeluk precies is gegaan, is lastig te zeggen, maar volgens moeder fietste de renner in kwestie ergens waar hij niet hoorde te zijn. "Er was even voor het ongeluk een valpartij geweest. Om die te ontwijken is hij waarschijnlijk tussen de dranghekken door zo op de stoep gefietst. Op dat moment kwam mijn zoontje naar buiten om te kijken naar de wedstrijd. Daarna werd Aidan van zijn sokken gereden."

Volgens Victoria stopte de wielrenner niet om weer over het hek te klimmen na het ongeluk, maar fietste juist door. "Dat ging echt met een flinke snelheid", vertelt Victoria. "Het is een ontzettende shock geweest. We dachten dat Aidan interne bloedingen zou hebben, zo hard ging het. Gelukkig is 'ie nog jong en buigbaar en is hij er met een paar kleerscheuren vanaf gekomen. Maar als mijn oude buurtjes waren aangereden, had het veel erger kunnen aflopen."

Aidan

De Profronde van Noord-Holland is bij Aidan langs geweest met een bloemetje en excuses. Ook komen ze woensdag langs voor een gesprek. Toch vindt de moeder van Aidan het schandalig dat 'de dader' nog niks van zich heeft laten horen. "Je rijdt een jongetje van vijf ondersteboven en dan heb je niet het fatsoen om even te bellen hoe het gaat? Dat is onbegrijpelijk."

Ook Aidan is nog steeds wel een beetje boos. "Ik zou tegen hem willen zeggen dat het heel stout is. En dat hij op moet passen want dit is een stoep waar mensen op lopen. Als hij wil fietsen, moet hij dat op het rode fietspad doen."