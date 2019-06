Pinkster drie op de Schans "moet terugkomen!"

ZAANSTAD - Net zoals het Pinksterweekend gevierd wordt, moet ook Pinksterdrie weer in ere hersteld worden hersteld. Dat hoopt de organisatie van Pinksterzaan. "Gisteren waren hier duizenden mensen," aldus organisator van de typisch Zaanse feest Bas Husslage. Hij wil dat ook derde pinksterdag weer een echte feestdag wordt.

Pinksterdrie is een typische feestdag die veel wordt gevierd in de Zaanse regio. Er wordt herdacht dat in 1572 de Spanjaarden werden verslagen. Het wordt alleen stééds minder gevierd.

Volgens Husslage is het feest langzaam in de vergetelheid geraakt. Hij zegt dat de gemeente in de jaren tachtig de ambtenaren liet beslissen. "Ze kregen óf een fiets óf een extra feestdag." De keus zou op de fiets zijn gevallen en daarmee zou het feest in een neerwaartse spiraal zijn geraakt.

Zaankanters vrij

Het Pinksterweekend was wel een succes. "Gister waren er duizenden mensen", aldus Husslade. Op derde Pinksterdag blijkt dat toch een stuk moeilijker. Zelfs met het prachtige weer staan er veel bankjes leeg, waar eigenlijk een feestje hoort te zijn. "Niet iedereen kan vrij krijgen" zegt Husslage. De hoop is dat er meer mensen komen rond borreltijd. "De komende jaren willen we het zo gaan uitbreiden dat mensen weer zeggen: 'Ik neem vrij op Pinkster drie'".