Druk begin van de avondspits: files op traditionele knelpunten

NOORD-HOLLAND - Het is druk op de weg: op verschillende snelwegen staat inmiddels files, waarmee het verkeer op de traditionele knelpunten vandaag vroeger vaststaat dan op andere dagen.

Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter. In het file-overzicht is te zien dat verkeer op de A4, A8 en A9 stilstaat of slechts stapvoets vooruitkomt.





De langste opstopping van het moment vinden we op de A9 richting Diemen tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht is het over een afstand van zeven kilometer optrekken en afremmen.

A4

Op de A4 staan momenteel twee files van betekenis: richting Den Haag moet je bij Hoofddorp in de remmen, want staat momenteel een vijf kilometer lange file van langzaamrijdend verkeer. De andere kant op - richting Amsterdam - loopt het bij Badhoevedorp vast. Tot knooppunt Schiphol komen automobilisten over een afstand van vijf kilometer slechts mondjesmaat onderuit.

Afgesloten verbindingsweg A8-A7

De afsluiting van de verbindingsweg van de A8 naar de A7 bij knooppunt Zaandam levert vooralsnog geen groot oponthoud op. Tussen Zaanstad-Zuid en knooppunt Zaandam ben je vijf minuten langer onderweg dan gebruikelijk.

De verbindingsweg is afgesloten vanwege een spoedreparatie: naar verwachting wordt de weg aan het eind van de avond vrijgegeven.