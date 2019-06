Provincie praat over grenscorrectie Spaarndam

SPAARNDAM - Komen de twee Spaarndammen samen, onder de hoede van één gemeente? En komt er dan een grenscorrectie? Of gaan de kernen West en Oost, op papier, los van elkaar verder? De provincie Noord-Holland praat voor het einde van de maand met alle partijen die ermee te maken hebben.

De provincie is aan het verkennen wat te doen met de Spaarndammen. Spaarndam-West valt nu onder de gemeente Haarlem. Oost viel onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dat nu bij Haarlemmermeer hoort.

Splitsing

De splitsing kwam ter discussie te staan toen een deel van de Spaarndammers aangaf als één geheel verder te willen gaan, onder de vlag van Haarlem of Haarlemmermeer. Haarlem verloor de fusiestrijd van Haarlemmermeer om de hele gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Één idee was toen om het hele dorp bij Haarlem te voegen. Vooral de gemeente Haarlem zag daar wel brood in. Onder het mom van 'toegeven aan de wens van de inwoners' had de stad er dan opeens bouwgrond en inkomsten uit belastingen bij.

Lees ook: regeringspartijen: grenscorrectie om van spaarndam een dorp te maken

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt de provincie of een grenscorrectie 'een duurzame oplossing is.'

Spaarndam is erg verdeeld over dit onderwerp. De Dorpsraad stelt voor een enquete te houden onder alle inwoners. Inmiddels is er uit onvrede met de Dorpsraad een nieuwe vereniging in oprichting ontstaan: Spaarndamis1. De leden daarvan hebben kritiek op de Dorpsraad die in hun ogen iets te graag met beide dorpskernen bij Haarlem wil horen. Spaarndamis1 bestaat vooral uit leden die vooral uit Spaarndam-Oost komen.

Buitengebieden

De Dorpsvereniging van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil onverdeeld blijven en dat bij een enquete ook de inwoners van de buitengebieden zoals Penningsveer en Spaarnwoude worden gehoord.

Na alle gesprekken brengt de provincie verslag uit aan de minister.