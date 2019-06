Rolstoelvierdaagse Middenbeemster van start: "Gezellig, met z'n allen"

MIDDENBEEMSTER - Als er een lange sliert rolstoelen door Middenbeemster trekt, kan dat maar een ding betekenen: de Rolstoelvierdaagse is begonnen. Gehuld in poncho's volbrachten de circa veertig deelnemers vandaag de eerste etappe. Want weer of geen weer: er zal worden gerold.

Natuurlijk, het evenement is niet te vergelijken met de Nijmeegse vierdaagse, die jaarlijks veertigduizend deelnemers trekt. In plaats van dagelijks veertig kilometer te wandelen, worden de deelnemers iedere dag door lopende vrijwilligers anderhalve kilometer door het dorp geduwd. "Gezelllig, met z'n allen", looft een deelneemster het samenzijn.

De Rolstoelvierdaagse van Middenbeemster is een initiatief van zorgcentrum Middelwijck. Het zijn vooral bewoners en bezoekers die meedoen. Vanwege de regen klonk het startschot voor de eerste etappe vandaag iets later dan gepland. Goed ingepakt trotseerden ze uiteindelijk de druilerige dag, al brak na de koffie zelfs de zon nog even door.

Grand Finale

Morgen rollen en lopen deelnemers en vrijwilligers de tweede etappe. Donderdag is een rustdag, zaterdag volgt de Grand Finale: tijdens een feestelijke intocht zullen de deelnemers over de 'via gladiola' zorgcentrum Middelwijck binnenrollen.