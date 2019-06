Alle kwetsende 'grapjes' over docenten Haarlemse school verwijderd

HAARLEM - De beledigende en kwetsende foto's die scholieren van het scholengemeenschap Het Schoter in Haarlem-Noord op social media deelden, zijn verwijderd.

Vier leerlingen die NH Nieuws vanmiddag op straat sprak weten niet of de school, de politie, of de makers zelf dat hebben gedaan. "Misschien uit angst voor de aangifte", bedenkt scholier Aaron Hendriks zich.

De bewerkte foto's - ook wel memes - van leraren op Instagram vond de school zó aanstootgevend, dat er aangifte is gedaan. In ieder geval bij één foto werd de vergelijking met Adolf Hitler gelegd.

De commotie over het account en de aangifte vanuit de school is de leerlingen zeker niet ontgaan. "Ik snap het ergens wel, en ergens ook niet", zegt Milan. "Het is niet zo bedoeld, en ik zie de lol er wel van in. Aan de ander kant snap ik ook zeker wel dat docenten dit niet goed vinden."