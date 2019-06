Monument op de Dam vol scheuren: topje uit voorzorg verwijderd

AMSTERDAM - De technische staat van het Nationaal Monument op de Dam blijkt de afgelopen twee jaar fors te zijn verslechterd. Eind mei werd het topje van het monument verwijderd.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten dat het topje, de zogeheten deksteen, bewust is weggehaald.

"De laatste twee jaar was een versnelde achteruitgang te zien met meer scheuren, ook in de voegen", zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Een uitgebreide camera-inspectie van de binnenkant laat zien dat er in de stenen van het monument scheuren volledig van binnen naar buiten lopen. Er zijn nu spanbanden geplaatst rond de top van het monument, scheuren zijn geïmpregneerd en er is een tijdelijke afdekking in plaats van de deksteen geplaatst.'

Binnenkort wordt er een projectteam opgestart, dat gaat de benodigde 'definitieve maatregelen' voorbereiden. De bovenkant zal voorlopig nog wel even wegblijven. "Het wordt na het definitieve herstel van het monument teruggeplaatst zodat er geen risico op verdere schade is."

Laatste groot onderhoud in 1996

Het monument werd in 1956 onthuld. Volgens de woordvoerder was de laatste keer dat er groot onderhoud werd gepleegd in 1996. "Wat er nu is gedaan, is jaarlijkse inspectie met kleine onderhoudsmaatregelen. Maar we zien dus dat groot onderhoud weer nodig is en dat ligt ook in de lijn der verwachting na ruim 20 jaar."