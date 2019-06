Organisatie NK Scootmobiel mikt op minder crashes dan bij editie van 2018

ZANDVOORT - Het is weer tijd voor het Nederlands Kampioenschap Scootmobiel op Circuitpark Zandvoort! Tientallen 75-plussers uit het hele land nemen het daar morgen tegen elkaar op, allemaal op jacht naar die felbegeerde titel. Aangezien er vorig jaar nogal wat ongelukken gebeurden, zet de organisatie deze keer extra in op voldoende veiligheid.

"Vorig jaar mocht bij wijze van spreken iedereen meedoen. Dat willen we niet meer, mensen moeten echt ervaring op een scootmobiel hebben", aldus Jan Romme, directeur van Gouden Dagen, de organisatie achter het NK Scootmobiel. Een evenement met een knipoog, maar met een serieuze boodschap. Gouden Dagen wil hiermee aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen en laten zien hoe belangrijk mobiliteit voor deze groep is.

Ongelukken

Vorig jaar viel nog een deelnemer uit met een gebroken heup. Scootmobiels botsten op elkaar of vlogen uit de bocht. Daar heeft de organisatie van geleerd. Wie niet weet hoe alle hendels en knopjes op een scootmobiel werken, mag helaas niet meedoen. "De ouderen krijgen 's ochtends eerst nog les in behendigheid en rijden een proefrondje over het parcours", vertelt Romme. "Om één uur beginnen dan de races en om drie uur zouden we moeten weten wie er gewonnen heeft.

Teams

Er doen twaalf teams mee aan het NK. Ook uit Noord-Holland doen er weer deelnemers mee. Of Wim en Ruurd uit Beverwijk er ook weer bij zijn, is nog even onduidelijk.