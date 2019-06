Haarlemse coffeeshops willen niet meedoen met 'staatswiet'

HAARLEM - Zestien coffeeshophouders in Haarlem willen niet meedoen aan een experiment van de regering met legale softdrugs. Zij hebben meerdere bezwaren tegen deelname en verwachten te veel omzetverlies.

Haarlem heeft zich onder voorbehoud aangemeld voor het experiment waar zo'n tien middelgrote steden aan mee kunnen doen. De regering wil experimenteren met legale softdrugs om de productie en levering van wiet uit de illegaliteit en dus criminaliteit te halen. De Haarlemse gemeenteraad wil graag meedoen, maar moet zich nu eerst beraden over de bezwaren van de Haarlemse coffeeshops.

Uitwijken

De zestien Haarlemse ondernemers willen graag meedoen, maar zijn bang te veel klanten te verliezen. Dat hebben ze burgemeester Jos Wienen laten weten. Wienen: "De coffeeshophouders vrezen voor een flink verlies van omzet door het uitwijken van klanten naar coffeeshops in omliggende gemeenten of levering op straat."

De coffeeshophouders zijn het ermee eens dat er een oplossing moet komen. Dit experiment is ze echter te gortig. Zo vinden ze de overgangsperiode tussen gedoogbeleid en experiment te kort. Die termijn zou een jaar moeten zijn en niet zes weken, zoals nu is voorgesteld.

Lees ook: verbod tabaksrook doodsteek voor coffeeshop

Ook hebben ze zeker een jaar nodig om met de teler te regelen dat de coffeeshops dezelfde variatie in assortiment kunnen aanbieden als nu. De coffeeshops vrezen dat de prijs van de legale wiet te hoog wordt, terwijl in hun ogen alleen een lage prijs voor een succesvol experiment kan zorgen.

Joint met tabak

Een populair product is een voorgedraaide joint met tabak. Als dat niet meer verkocht mag worden volgens het regeringsexperiment is dat een kat in de zak, menen de coffeeshophouders. Klanten gaan dan uitwijken naar shops in omliggende gemeenten. Ook willen de ondernemers biologisch geteelde wiet. Die garantie is er echter niet.

De coffeeshophouders willen dat Haarlem zich daarom niet aanmeldt voor het experiment.