Buurtbewoner begint petitie tegen verhuizing Hilversumse buurtsuper

HILVERSUM - Liselot van der Speld maakt zich zorgen over de mogelijke komst van een supermarkt naast haar huis. Ze is een petitie gestart om erachter te komen of ze de enige is die bezwaar heeft. Die petitie is inmiddels al 150 keer getekend.

Supermarkt Hoogvliet wil het filiaal in het Hilversumse winkelcentrum Chatham uitbreiden, maar dat kan niet ín het winkelcentrum. Daarom heeft het bedrijf het oog laten vallen op een pand van een garage, een kleine kilometer verderop aan de Bosdrift.

Liselot van der Speld woont naast die garage en heeft grote vraagtekens bij de verhuizing. "Naast een garage wonen of naast een supermarkt is een groot verschil." Ze maakt zich onder meer zorgen over mogelijke ruimere openingstijden en de extra parkeer- en verkeersdrukte die zou ontstaan. "Er zijn scholen en twee begraafplaatsen in de buurt en het is een doorgaande weg. Ik vraag me ook af of het nog wel een buurtsupermarkt blijft."

Ze merkt dat ze zelf wél veel over het onderwerp weet, maar dat de buurt nog beter kan worden betrokken en er nog weinig goede informatie beschikbaar is. Daarom is ze dit weekend een petitie gestart met als uitgangspunt dat de verhuizing niet doorgaat.

'Mager onderbouwd'

"Ik wilde weten of ik de enige was die zich zorgen maakte en heb de taak op me genomen om mensen er meer bij te betrekken." Ze begrijpt dat de ondernemer wil uitbreiden en vindt dat als daar behoefte aan is in de buurt dat dat ook moet kunnen. Op dit moment heeft ze dat gevoel echter niet. Uit het feit dat er al zeker 150 mensen hebben getekend, trekt ze de conclusie dat de zorgen breder leven."Het zijn ingrijpende plannen en het is nog best mager onderbouwd."

De gemeente heeft wel een aantal voorwaarden gesteld voor de verhuizing, zoals dat de supermarkt voor een goede parkeeroplossing moet zorgen, er afspraken worden gemaakt met de twee begraafplaatsen over laden en lossen en er sprake is van een verkeersveilige situatie rondom de supermarkt.

Komende donderdag worden de plannen besproken door de gemeenteraad in een commissievergadering en zal Liselot ook inspreken. Ze gaat ervan uit dat er nog niets vaststaat. "Er moet ook wel geluisterd worden en dan moet blijken wat het beste is voor de wijk."