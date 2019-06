Zeldzame rode traliestinkzwam duikt op in Haarlemse Artisklas: "Alsof er iets ligt te rotten"

HAARLEM - Normaal duiken ze vooral op in zuidelijke landen, in de buurt van exotische gewassen. De traliestinkzwam, oftewel de 'Clathrus Ruber'. Sinds afgelopen weekend groeien er echter ook drie in de Haarlemse dierentuin Artisklas. "Dit heb ik in dertig jaar tijd nog nooit meegemaakt", aldus Harald Ames, die Artisklas met zijn vrouw Sylvia runt.

De plek waar de traliestinkzwam groeit is afgezet met linten. "Normaal spelen hier wel eens kinderen en het is toch zonde als er iemand op gaat staan", aldus Ames. Afgelopen zaterdag zag hij de zwam ineens uit zijn 'ei' komen. Donkerrode slierten die gezamenlijk een soort van 'tralies' vormen.

Lees ook: Groot probleem voor kleinste dierentuin van Nederland Artisklas: groente- en fruitsponsor stopt

Toeloop

"En vriend van me weet heel veel van paddestoelen en die wist welke soort het was. Dan ga je zelf ook 'googlen' en dan gaat het los", vertelt Ames. Hij plaatste een foto op Facebook en direct stonden er natuurfotografen voor de deur. "Zelfs iemand uit Breda kwam een foto maken." De zwam staat maar een tot anderhalve dag in volle bloei. "Ik vind hem mooi, maar hij stinkt wel. Alsof er iets ligt te rotten", zegt Sylvia.

Geen idee

Harald heeft geen idee hoe de zwam in Haarlem terecht is gekomen. "Het is een exoot, dus hij moet ergens mee meegekomen zijn. Alleen hebben wij de afgelopen tijd helemaal geen nieuwe planten op het terrein neergezet. Wel van een kwekerij, dus misschien is hij daarbij meegekomen. Het blijft een raadsel."



Lees ook: Zeldzaam: bonte berkenboleet op Oostzaanse veengrond

Komend weekend herkansing

Wie de traliestinkzwam nog wil zien, kan waarschijnlijk komend weekend nog wel terecht bij Artisklas. De kleine Haarlemse dierentuin is namelijk doordeweeks gesloten. "Deze, die nu in bloei staat, gaat het weekend waarschijnlijk niet meer halen. Maar we hebben er eentje die nu begint te bloeien en een ander die nog helemaal open moet gaan. Wie ze wil komen fotograferen, moet maar even onze Facebook-site in de gaten houden."