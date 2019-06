YouTube verwijdert weer beeldmateriaal van Archief Alkmaar: "Waar houdt dit op?"

ALKMAAR - Opnieuw heeft YouTube beeldmateriaal van het Regionaal Archief Alkmaar verwijderd omdat het in strijd zou zijn met de richtlijnen van het platform. Ditmaal gaat het om een NSB-propagandafilm uit de Tweede Wereldoorlog.

"Waar houdt dit op?", vraagt Marc Alphenaar van het Regionaal Archief Alkmaar zich af tegenover NH Nieuws. De beelden van het Archief werden eind vorige week offline gehaald, omdat ze volgens YouTube 'haatzaaiend' zijn. Nu gaat het niet om het gehele archief, maar om één video:

Alphenaar heeft opnieuw direct een verweer ingediend tegen deze beslissing. "Maar ik kreeg binnen vijf minuten een soort automatisch antwoord dat mijn verweer was afgewezen. Opnieuw kreeg de video het predikaat haatzaaiend." Daarom hoopt hij nu via de media opnieuw in contact te komen met het platform.

Groter probleem

"We willen graag persoonlijk in gesprek over dit probleem, want het is waarschijnlijk groter dan alleen ons archief. Nu wordt er een video geweerd omdat er een hakenkruis in te zien is, maar ik weet niet waar dit gaat ophouden. Hier moet naar worden gekeken, want dit voelt als censuur."

Ook steekt het hem dat hij na het vorige incident nooit een persoonlijk excuses vanuit YouTube heeft ontvangen. "Ik zag dat er in de media wel was gereageerd door een woordvoerder van YouTube, maar wij hebben zelf nooit iets gehoord. Jammer dat dat zo gaat."

Ander platform

Het Regionaal Archief onderzoekt nu of andere online platformen een uitkomst kunnen bieden in het beschikbaar houden van het beeldmateriaal.