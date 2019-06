Hoe Club Stalker 36 jaar bepalend was in het Haarlemse nachtleven

HAARLEM - Aan alles komt een einde; zo ook aan de weekenden feest bij Club Stalker in Haarlem. 36 jaar was de discotheek een broedplaats voor talent, creativiteit, muziek en natuurlijk wilde avonden.

Op 11 mei gingen de deuren van de discotheek voor de laatste keer open. Nu moet de stad verder zonder één van de bekendste clubs uit de omgeving. De club heeft alle jaren dezelfde filosofie gehad, waarin de combinatie van muziek en leuke mensen een sleutelrol speelde. "Ik dacht van, ik ga iets doen wat er nog niet is in Haarlem", vertelt oprichter Felix van der Eerden aan NH Nieuws. "Leuke muziek een goed platform geven in een club voor leuke mensen."

Ook hij had niet durven dromen dat de club die hij oprichtte, en leidde tot 2009, zulke diepe sporen zou achterlaten in het nachtleven. Niet alleen Haarlemmers kwamen namelijk naar de club, want ook tot ver buiten de stadsgrenzen kreeg Club Stalker bekendheid. Dat bleek ook op de laatste avond, waar stamgast Aad Handgranaat, zoals hij door velen wordt genoemd, vanuit Den Haag naar de club kwam.

Pink Planet

Door de jaren heen kregen vele talentvolle entertainers de kans zich te ontwikkelen in de Haarlemse club. Zo begon Dolly Bellefleur haar carrière in de club. Stalker besloot namelijk feesten te organiseren voor de homogemeenschap. Volledig passend in de gedachte dat iedereen welkom moest zijn in de discotheek. "We willen niet alleen maar een stompzinnige heterotent zijn", legt Felix de visie van toen uit. "Iedereen is welkom." En dus was daar ruimte voor Dolly om zich op te werpen als organisator. "Die feesten heetten Pink Planet", vertelt ze. "Ik heb daarvoor een lied geschreven en dat zing ik nog steeds. Dat is mijn lijflied geworden en zing ik door heel Nederland."

Geen kerk

In dat lied zingt Dolly dat de Stalker op zijn kop wordt gezet en dat gebeurde vaak, zo weet ook oud-bedrijfsleider Thor van der Kleij. Hij was vanaf 1993 tot 2010 voor veel avonden eindverantwoordelijke. Belangrijk was dat iedereen zich op zijn gemak voelde en er mocht veel. "Het was zeker geen kerk", weet hij. "Maar het moet wel leuk blijven."

Privilege

Leuk bleef het lang, maar nu is de club dicht. De huidige eigenaar, Damir Kalkan, vond het mooi geweest. Tijd voor iets nieuws. In de club komen woningen en Haarlem moet verder zonder Stalker. "Ik ben een gezegend mens dat ik dit al die jaren heb mogen doen", blikt Damir terug. "Het is een privilege geweest om met al die bijzondere karakters gewerkt te mogen hebben."

In de documentaire wordt nog één keer teruggeblikt op de afgelopen 36 jaar. Deze wordt vanavond om 17:40 uur uitgezonden op NH Nieuws, maar is ook alvast hieronder te bekijken.