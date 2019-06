Verdoofde automobilist van snelweg geplukt: 'Was zo van wereld dat ik auto's niet zag'

HOOFDDORP - De politie heeft gisternacht een automobilist van de weg geplukt die op de A4 bij Hoofddorp achter het stuur zat terwijl hij sterk onder invloed was. Zo nam de 22-jarige man uit Alphen aan den Rijn mogelijk een ballon met lachgas tijdens het rijden.

De man zat namelijk met een ballon in zijn mond toen hij in de nacht van zondag op maandag rond 1.00 uur een stopteken kreeg van agenten. De bestuurder reageerde daar echter niet op en dus moest er een tweede politie-auto met zwaailichten en sirenes aan te pas komen om de man te laten stoppen.

Bestuurder was 'van de wereld'

De automobilist zei dat hij niet meteen stopte, omdat hij "zo van de wereld was dat hij de politie-auto's niet gezien had". Verder verklaarde de man dat hij eerder op de dag een joint had gerookt.

Dat bleek niet het enige dat niet in de haak was. Agenten die om zijn rijbewijs vroegen, kregen op de telefoon van de bestuurder een foto te zien van een rijbewijs dat niet van hem, maar van zijn neef was. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, bleek dat de man zijn identiteit had verhuld, omdat hijzelf nog een celstraf van 27 dagen moest uitzitten.

De man is direct aangehouden en naar Haarlem gebracht om daar zijn straf uit te zitten. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ook zal het CBR onderzoeken of de man nog wel geschikt is om een auto te rijden.