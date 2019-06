Marije werkt bij dierenopvangcentrum in Midwoud: "Mooiste rotbaan die er is"

MIDWOUD - Ondanks de toenemende werkdruk zetten de vrijwilligers van dierenopvang Bonte Piet zich elke dag met liefde in voor de 'patiënten' die binnenkomen. “Sommige dagen zijn zwaar, maar ik zeg altijd liefdevol: het is de mooiste rotbaan die er is”, aldus beheerder Marije de Wit in NH Buurten.

Net als veel dierenopvangcentra in Noord-Holland heeft het opvangcentrum in Midwoud het niet makkelijk. Er worden steeds meer dieren binnengebracht, ze moeten een uitgebreide administratie bijhouden en ze draaien op vrijwilligers. "Toen ik begon werden er jaarlijks 1.500 dieren binnengebracht. Ik zie ons nu nog wel richting de 4.000 dieren gaan. Maar wel met dezelfde vrijwilligersgroep. Je kan niet zeggen: we zitten vol", aldus Marije.

Lees ook: Dierenopvangcentra lijden onder grote regeldruk: "Onmogelijk om aan te voldoen"

De vogel- en dierenopvang vangt jaarlijks ruim 3.500 inheemse beschermde dieren op die bijvoorbeeld door ziekte, verwonding of jonge leeftijd niet zelfstandig in de natuur kunnen leven.

Ria van Dijk vindt het ondanks de werkdruk prachtig vrijwilligerswerk. "Mijn hart ligt bij dieren. Als kind had ik dat al en nu kan ik er eindelijk wat mee doen."