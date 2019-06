Mogelijk explosief gevonden bij werkzaamheden in Naarden

NAARDEN - Bij graafwerkzaamheden op de Huibert van Eijkenstraat in Naarden is mogelijk een explosief gevonden. Dat laat de politie weten.

Volgens een getuige zou de vondst in de achtertuin van een woning zijn geweest.

Om wat voor explosief het gaat en waar het exact gevonden is, is nog niet duidelijk. "We gaan het nu eerst onderzoeken", aldus een politiewoordvoerder.